Karabük'te ölü bulunan Gabonlu genç kız, annesine öldürülebileceğini söylemiş

ELÇİLİK NOTA VERDİ, MAHKEME KISITLAMA



Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı’na genç kızın ölümüyle ilgili gelişmelerin bildirilmesi ve konunun takip edilmesi için nota verdiği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma kapsamındaki bilgilerin Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini temsil eden avukat Kerim Bahadır Şeker’e verilmemesi, gizliliğin korunması için Sulh Ceza Mahkemesine kısıtlılık kararı talebiyle başvurdu. Talebi değerlendiren mahkeme, ‘kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, devletin güvenliğine karşı suçlar, casusluk’ gibi 11 farklı suçu kapsayan Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 153/2 maddesi uyarınca kısıtlama kararı verdi. Karar ile birlikte avukat Şeker’in dosya içeriğinden örnek alması ve dosyayı inceleme yetkisi kısıtlandı.



ANNESİNE SAKARYA'YA GİTMEK İÇİN YALVARMIŞ



Dinabongho’nun annesine kendisine Karabük'te kötü davranıldığını ve öldürülebileceğini söylediği kaybolmadan 1 gün öncesine ait sesli mesajlar ortaya çıktı. Annesine yalvardığı anlaşılan genç kız, sesli mesajlarında, “Sınavı geçersem, Sakarya’da okumamın önünde hiçbir engel olmadığını söylediler. Neden korkuyorsun ki? Bırak gideyim sana yalvarıyorum anneciğim. Lütfen, yalvarıyorum. Burada bize nasıl davrandıklarını bilmiyorsun, bildiğin gibi değil. Burada kalmak istemiyorum, bırak gideyim. Babamdan da izin isteyeyim, bırakın buradan gideyim” ifadeleri yer aldı.



Gabon’a göndermek istediği telefonla ilgili yaşadığı sorunlardan dolayı çok üzüldüğünü de anlatan Dinabongho'ya, annesinin Sakarya'ya gitmesi yönünde olumlu cevap vermediği ortaya çıktı.