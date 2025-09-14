Karabük'te orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Rüzgarında etkisi ile hızla ilerleyen alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 6 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 46 personel ile karadan, havadan da 1 helikopter ile yangına müdahale ediliyor.

