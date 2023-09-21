Karabük'te orman yangını

Vali Yavuz, saat 16.30 sıralarında ihbar gelir gelmez hemen havadan ve karadan müdahalelerin başladığını, ihtiyaç olduğu sürece bölgeye araç takviyelerinin yapıldığını söyledi.

Arazinin dik ve engebeli yapısından dolayı zaman zaman müdahalede çeşitli zorlukların oluştuğuna dikkati çeken Yavuz, "Araçlarımızla yol açma çalışmaları devam ediyor. Sevindirici haber, şu anda can ve mal kaybının olmaması." diye konuştu.

Yangın alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu bilgisini paylaşan Yavuz, "Arkadaşlarımız şu anda çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak söndürme ve soğutma çalışmalarına başlarız." ifadelerini kullandı.