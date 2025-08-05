Karabük'te orman yangını: Müdahale sürüyor

Karabük'te Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale devam ediyor.

Karabük'te orman yangını: Müdahale sürüyor

'te merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahale sürüyor.

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