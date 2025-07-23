Karabük'te orman yangınları nedeniyle 10 köy boşaltıldı

Safranbolu ve Ovacuma'daki orman yangınları devam ederken, her iki bölgedeki yangını kontrol altına almak için çalılmalar sürüyor. Yangın bölgelerinde incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hızla yayılmaya devam eden orman yangınında 40 ev yanarken, 527 hane tedbir amacıyla boşaltıldı.



Öğleden sonra Safranbolu ve Ovacuma'da yangın çıktığını belirten Vali Yavuz, "Bugün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Safranbolu ilçemize bağlı Çavuşlar köyümüzde başlayan yangın, yine saat 16.30 sıralarında Ovacık ilçemize bağlı Kışla köyümüzde başlayan iki farklı noktadaki yangınla karşılaştık. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren olaya müdahale ettiler. Hem Orman İşletme Müdürlüğümüze ait araçlar, hem helikopterlerimiz, hem Özel İdaremiz, hem belediyelerimiz, hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, hatta sivil toplum kuruluşlarından gönüllülerimizle birlikte harekete geçtik. Fakat bizim işimizi zorlaştıran rüzgar oldu. Özellikle arkadaşlarımız gerçekten canlarını ortaya koyarak müdahalesini yaparken, rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde bazen yangın 300, 500 metre artarak maalesef geniş bir alana yayıldı. Sizlerin de gördüğü gibi alan gerçekten çok engebeli, dağlık ve kayalık. Burada yürüyüş yapmak ve ayakta durmak çok zor. Yol sıkıntısı var" dedi.



"TAHLİYE ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Vali Yavuz, orman yangınları nedeniyle Karabük ile Safranbolu ve Ovacuma ilçelerine bağlı 10 köyün boşaltıldığını kaydederek, "Arkadaşlarımız çerçeveleme yaparken, diğer taraftan tabii ki orman içerisinde yerleşim yerlerimiz vardı. Bu yerleşim yerlerimizdeki şu ana kadar Ovacık'tan, Karabük merkezinden, aynı zamanda da Safranbolu ilçemizden toplam 10 köyümüz ve bu 10 köyümüzün belli mahallelerini tahliye etmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızı Ovacık'ta kamp merkezimiz var, orada misafir ediyoruz. Karabük merkezde de vatandaşlarımızdan isteyenleri yine Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda misafir edeceğiz. İnşallah tez zamanda bu yangınlarımızı söndürüp, tekrar vatandaşlarımızı yaşadıkları yerlerde daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak istiyoruz. Devletimiz yanlarında olacaktır, hükümetimiz yanlarında olacaktır. İnşallah onları da mağdur etmeyeceğiz" şeklinde konuştu

"CAN KAYBI YOK"

Vali Yavuz, yangın nedeniyle can kaybı olmadığını vurgulayarak, "Biz aslında 2 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlara giriş ve çıkışları yasaklamıştık. Bugün Türkiye en sıcak günlerden birini yaşadı. Karabük'te de 40'lı dereceleri gördük, hatta üstünü gördük. Maalesef böyle iki talihsiz yangınla karşı karşıya kaldık. Temennimiz can kaybının olmaması. Temennimiz herhangi bir vatandaşımızın yaralanmaması. İnşallah gece vekillerimizle birlikte, emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD'ımızla, Özel İdaremizle, belediyelerimizle ve Orman İşletme Müdürlüklerimizle birlikte bu çalışmayı yürüteceğiz. Yine aynı şekilde de Tarım Orman Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla bir şekilde süreci onlara da arz ederek, bilgi arz ederek devam ediyoruz. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

40 EV YANDI

Rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangında şu ana kadar 40 ev yanarken, yaklaşık 250 hektar alan zarar gördü. 20 kilometre çapında bir alanda yangın devam ederken, bölgeye çok sayıda ilden ekipler sevk edildi.

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Çavuşlar köyünde 36, Kamış, Ortaca, Mehterler, Tandır, Davutlar ve Üçbaş köylerinde 451, Ovacık ilçesine bağlı Boyalı köyünde 40 olmak üzere toplam 527 hane tedbir amacıyla boşaltılırken, 862 kişinin de tahliye edildiği öğrenildi.