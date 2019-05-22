Karabük'te, dün akşam iftar saatinde merkezi sistemde teknik bir arıza meydana gelince vatandaşlar oruçlarını 7 dakika geç açtı.



Karabük’te dün saat 20.13'te okunması gereken ezan, sistemdeki arızadan dolayı okunamadı. Merkezi sistemden kaynaklı bir sorun yaşandığını fark eden müezzinlerden bazıları görevli oldukları camide ezan okurken vatandaşlar oruçlarını açmak için 7 dakika bekledi. Vatandaşlar, kent merkezinde bulunan 106 caminin çoğunda imamların ezan okuması ile birlikte iftarlarını yaptı.



Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, "Bir kaza, bir arıza oldu. Bundan sonra herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her akşam hocalarımız ezanı kendileri okuyacak" dedi.

