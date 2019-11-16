Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 3 ölü

Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 13 ve 2 yaşlarındaki iki çocuk da yaralandı.

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Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Karabük-Eskipazar yolundan Karabük yönüne giden Muzayyin Tezcan'ın kullandığı (70) otomobil, Hamzalar mevkisi Kızılcaören yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, sürücü Tezcan ile otomobildeki Fetiye Tezcan (58) ve Ayşe Kayhan (34) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal (13) ile Gökçe Kayhan (2) sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek, polis ekiplerinden bilgi aldı.

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