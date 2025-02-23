Karabük'te otomobil kanyona devrildi: 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otombil kanyona devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobil kanyona devrildi: 3 kişi yaralandı

E.Ş. (28) idaresindeki otomobil, Gayza köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Tokatlı Kanyonu'na devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki İ.K. (36) ile İ.A. (40) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Karabük'te otomobil kanyona devrildi: 3 kişi yaralandı - 1 Ekiplerce bulundukları yerden alınarak botla kanyondan çıkarılan yaralılar, uzun uğraşlar sonucu sedyeyle ambulansa taşındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve Eflani ilçesinde 112 Acil Servisinde çalıştıkları öğrenildi.

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