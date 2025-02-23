Karabük'te otomobil kanyona devrildi: 3 kişi yaralandı

E.Ş. (28) idaresindeki otomobil, Gayza köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Tokatlı Kanyonu'na devrildi.



Kazada sürücü ile araçtaki İ.K. (36) ile İ.A. (40) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

