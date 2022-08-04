Karabük'te otomobil refüje devrildi: 3'ü çocuk 5 kişi yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Tevfik K. (37) yönetimindeki otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde refüje devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI



Kazada otomobildeki Aysel K. (37), Murat K. (18), Yağmur K. (6), Ayşenur K. (5) ve İrem K. (3) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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