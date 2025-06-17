Karabük'te saç saça baş başa kavga: Polis ekipleri zor ayırdı

Karabük'te dört kadın, cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Karabük'te saç saça baş başa kavga: Polis ekipleri zor ayırdı

'te Kemal Güneş Caddesi'nde dört , henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak saç saça baş başa etmeye başladı.

İki kadının düştükleri yerde diğer iki kadının ayakta süren kavgalarına olay yerine yakın noktada bulunan trafik polisleri ve karakol ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, birbirlerine giren kadınları ayırmakta zorlandı.

Karabük'te saç saça baş başa kavga: Polis ekipleri zor ayırdı - 1 Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kadınlardan biri ayağındaki terliği diğer taraftaki kadınlara doğru fırlattı.

Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı sonrası kadınlar bölgeden uzaklaştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...