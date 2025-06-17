Karabük'te saç saça baş başa kavga: Polis ekipleri zor ayırdı
Karabük'te dört kadın, cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.
Karabük'te Kemal Güneş Caddesi'nde dört kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak saç saça baş başa kavga etmeye başladı.
İki kadının düştükleri yerde diğer iki kadının ayakta süren kavgalarına olay yerine yakın noktada bulunan trafik polisleri ve karakol ekipleri müdahale etti.
Polis ekipleri, birbirlerine giren kadınları ayırmakta zorlandı.
Kadınlardan biri ayağındaki terliği diğer taraftaki kadınlara doğru fırlattı.
Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga sonrası kadınlar bölgeden uzaklaştı.
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