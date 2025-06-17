Karabük'te saç saça baş başa kavga: Polis ekipleri zor ayırdı

Karabük'te Kemal Güneş Caddesi'nde dört kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak saç saça baş başa kavga etmeye başladı.

İki kadının düştükleri yerde diğer iki kadının ayakta süren kavgalarına olay yerine yakın noktada bulunan trafik polisleri ve karakol ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, birbirlerine giren kadınları ayırmakta zorlandı.