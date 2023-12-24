Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Belenköy mevkiinde de şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan tahta parçası bir otomobilin camına saplanırken, düşen kremitler ise 4 araca zarar vererek maddi hasar oluşturdu.

Öte yandan merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören Köyünde Nezahat Bozma'ya ait evin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. 5000 Evler Mahallesi'nde oturan ev sahibi Bozma, komşularının haber vermesiyle durumdan haberi olduğunu söyledi.

Ovacık ilçesine bağlı Bodurlar Köyünde de sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ahırda çökme meydana geldi. Ahırda 25 hayvanın bulunması nedeniyle durum jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler hayvanları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.