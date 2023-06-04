Karabük'te sağanak yağış sonrası dere yükseldi, vatandaşlar tarlada mahsur kaldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gittikleri tarlada yağış sonrası mahsur kalan 5 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karabük'te sağanak yağış sonrası dere yükseldi, vatandaşlar tarlada mahsur kaldı

Genel Müdürlüğü tarafından 'te sarı kodla yapılan uyarıların ardından başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Köyceğiz köyünde tarlaya giden 5 kişi yağış sonrası derenin taşması ve yaya köprüsünün yıkılması sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine , jandarma, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yeter Yılmaz, Emrullah Yılmaz, Sebahattin Doğan, Meliha Çalıova ve Mehmet Çalıova isimli vatandaşlar itfaiye aracının sepetli merdiveni ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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