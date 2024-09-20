Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde gece İ.U. ile S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.U, S.S'ye tüfekle ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı S.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Şüpheli İ.U. ve tedavisi tamamlanan S.S, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Öte yandan, kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.