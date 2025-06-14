Karabük'te şüpheli ölüm: Ağaca asılı halde bulundu

Karabük kent ormanında güvenlik görevlileri tarafından ağaca asılı bir vaziyette erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın 31 yaşındaki Olcay Sevdalı olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaparken, gencin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.