Karabük'te tefecilik operasyonunda 10 gözaltı

Karabük'te düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Karabük'te tefecilik operasyonunda 10 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik ve yağma suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerdeki aramalarda 10 gram esrar, 5 adet 53 bin 250 TL tutarında senet, 2 adet borçların yazılı olduğu ajanda, 2 adet şüpheli kişiye ait olmayan banka kartı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 mermi ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...