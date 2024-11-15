Karabük'te tek katlı evde yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te tek katlı evde yangın

Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Ömer Eken'in oturduğu müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye , sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen Ömer Eken ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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