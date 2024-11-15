Karabük'te tek katlı evde yangın

Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Ömer Eken'in oturduğu müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.



Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Dumandan etkilenen Ömer Eken ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.