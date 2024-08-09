Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

B.K. idaresindeki LB EK 1717 Almanya plakalı otomobil, Mermer kavşağında S.Y. yönetimindeki 78 ABD 636 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü B.K. ile yanındaki E.K. (14), B.M. (54), Y.A. (12) ve S.K. (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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