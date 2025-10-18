Karabük'te TIR'la minibüs çarpıştı: 9 çocuk yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde TIR'la çarpışan minibüsteki 14 yaş altı futbolcu 9 çocuk yaralandı.

M.O.M. idaresindeki TIR, Mermer Kavşağı'nda B.A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki Beşbinevlergücü Spor Kulübü 14 yaş altı takımı futbolcuları A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralanan çocukların Eskipazar Spor Kulübü ile oynadıkları maçtan döndüğü öğrenildi.

