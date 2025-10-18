Karabük'te TIR'la minibüs çarpıştı: 9 çocuk yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde TIR'la çarpışan minibüsteki 14 yaş altı futbolcu 9 çocuk yaralandı.
M.O.M. idaresindeki TIR, Mermer Kavşağı'nda B.A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüsteki Beşbinevlergücü Spor Kulübü 14 yaş altı takımı futbolcuları A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada yaralanan çocukların Eskipazar Spor Kulübü ile oynadıkları maçtan döndüğü öğrenildi.
- Etiketler :
- Karabük
- Trafik Kazası
- Çocuk