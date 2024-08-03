Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Karabük - Eskipazar karayolu Karahasanlar köyü mevkiinde medyana geldi. Ahmet Demirtaş (75) idaresindeki 78 SD 173 plakalı kamyonet kavşaktan karayoluna dönüş yaptığı sırada Karabük istikametinden Eskipazar ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Muhammet Kara (33) idaresindeki 78 ABM 181 plakalı Tofaş marka otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetti ile otomobilin yoldan çıkıp takla atarak ters döndü.

İhbar sonrası olay yerine itfaiye kaza kırım ekibi ile birlikte sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demirtaş (75) ile yanında yolcu olarak bulunan Bahriye Demirtaş (70), Şerife Şafak ile otomobil sürücüsü Muhammet Kara (33) ile yanında yolcu olarak bulunan ve soyadı öğrenilemeyen Yasin isimli şahıs olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındakiler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.