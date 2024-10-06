Karabük'te trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Karabük-Zonguldak kara yolu Ibrıcak köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten Zonguldak yönüne giden Muharrem Taş (68) yönetimindeki 78 AH 041 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muharrem Turmuş (58) idaresindeki 34 KCT 458 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu bir araç takla atarak ters döndü.



Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle birlikte Recep Tabak, Minnisar Turmuş, Etem Turmuş ve Hülya Turmuş sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

