Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Temmuz 2025 tarihinde Karabük Merkez'de operasyon gerçekleştirdi.

3 şüphelinin üzerinde, eşyalarında ve ikametlerinde yapılan aramada 1,25 gram metamfetamin, bir adet sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.