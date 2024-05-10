Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karabük’te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucunda düzenlenen operasyon çerçevesinde A.D isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 21,5 gram metamfetamin maddesi, 6,82 gram bonzai ve cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem tesis edilirken adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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