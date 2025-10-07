Karabük'te uyuşturucu operasyonu: Üç tutuklama

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Safranbolu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Üç şüphelinin bulunduğu bir çiftlikte ve çiftliğin bitişiğindeki ormanlık alanda yapılan aramada; 56 kök skunk bitkisi, 4,63 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 vakum makinesi, 119 vakum ambalaj poşeti, 1 hassas terazi, 13 eldiven, 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör, 107 adet tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü, 39 av tüfeği kartuşu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 670 TL nakit para ele geçirildi.

Ayrıca üç cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan üç şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.