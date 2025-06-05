Karabük'te zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı
Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar alev aldı. 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde 18 yaşındaki A.O. idaresindeki otomobil, T.B. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Karabük-Zonguldak kara yolu orman deposu mevkisindeki kazada daha sonra B.K'nin kullandığı otomobil de kamyonete çarptı.
Kazada sürücüler ile Turhan Karayakalı (58), Z.K. (60), N.K, A.Ç, Ü.B, S.O. (39), G.O. (13), E.O. (43) ve Y.B.A. (18) yaralandı.
Ağır yaralanan Turhan Karayakalı daha sonra hayatını kaybetti.
Yaralılar Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kazanın ardından araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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