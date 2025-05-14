Karabük'te 36 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu ilçesinde tütün basım imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi sanayi tipi olmak üzere toplam 5 fabrikasyon tütün sarma makinesi, 10 kilogram kıyılmış tütün, 221 paket bandrollü tütün, 26 bin dal boş makaron ve 10 bin 660 dal dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. ve P.K. hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.