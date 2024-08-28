Karabük'ü dolu vurdu

Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yağışların devam edeceği bildirildi.

Karabük'ü dolu vurdu

Eskipazar'da öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yağış sonucu Topçalı, Tamışlar ve Deresemail köylerinde yollar ve tarlalarda beyaz örtü oluştu.

Ovacık'ın köylerinde de dolu etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, ani sel ve su baskını ile yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksama ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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