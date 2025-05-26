Karabük'ü fırtına vurdu

Karabük'te etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı çatılardan parçalar da yola uçtu.

Karabük'ü fırtına vurdu

'te, akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

nedeniyle Atatürk Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde bir ağaç yola devrildi.

ÇATILAR UÇTU

Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde ise şiddetli fırtına sonrası apartmanların çatılarından parçalar yola uçtu.

Karabük'ü fırtına vurdu - 1 Karabük’te fırtına ağaçları devirdi

bir süre sonra etkisini yitirdi.

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