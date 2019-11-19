Karaburun'da sit alanındaki kaçak yapı yıkıldı

İzmir'in Karaburun ilçesindeki birinci derece doğal sit alanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapı, iş makineleriyle yıkıldı.



Yıkım öncesi jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Hasseki Mahallesi'nin kıyı kesiminde bulunan Samsa Burnu'nda inşasına kısa bir süre önce başlanan yapının yıkımı öncesi, burada kullanılan malzemeler inşaatta çalışanlar tarafından toplanarak, kamyona yüklendi.



Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Albayrak, yıkım işlemleri devam ederken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bakan Kurum'un talimatlarıyla bölgede kaçak yapılarla ilgili çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

395 BİN BİNA KAYDEDİLDİ



İmar barışı uygulamaya geçtikten sonra sistemin kapandığı hazirana kadar kent genelinde alınan yapı kayıt sayısının 395 bin 811 olduğunu dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:



"Bu yapı kayıt belgelerinin yasal olabilmesi için 31 Aralık 2017'ye kadar yapılmış yapılar için alınmış olması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapıldığı tespit edilen yapıların yapı kayıt belgelerinin iptalini yaparak ilgili belediye başkanlıklarına yıkımı için bildirimde bulunuyoruz. İzmir'de bunların belirlenmesi için bir ekip kurduk. Şu ana kadar binin üzerinde iptal ettiğimiz yapı kayıt belgesi var. Çalışmalarımız devam ediyor."



Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da ilçelerinde hiçbir şekilde kaçak yapılara izin vermeyeceklerini, bölgelerinde yıkılan yapı gibi yaklaşık 300 kaçak yapının olduğunu ifade etti.



Yapı kayıt belgeleriyle beraber insanların beyana dayanarak bildirim yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "En büyük görev yerel yönetimlere düşüyor. Bölgemiz Özel Çevre Koruma Alanı ilan edildi. İlçemizin doğal güzelliklerini korumak istiyoruz. Özel Çevre Koruma Alanı şartlarında yapılaşacaklarsa herkese kapımız açık. Alanı yaptığımız çalışmalar sonucunda tespit ettik. Bir yıkım ekibi kurduk. Önümüzdeki günlerde yıkımlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN TALİMAT



Karaburun'un Hasseki Mahallesi'nde birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Bakan Murat Kurum'un talimatıyla inceleme başlatılmıştı.



Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince imar barışı sisteminde yapılan incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşılmıştı.



YALAN BEYAN TESPİT EDİLDİ



Yapı Kayıt Belgesi almak için beyan edilen yapı fotoğraflarını detaylı inceleyen yetkililer, yalan beyanda bulunulduğunu, sisteme yüklenen fotoğraflara ait yapıların bahse konu alanda olmadığını tespit etmişti.



Bakanlık ekipleri, 15 Kasım'da yerinde yaptığı incelemede inşaat faaliyetinin sürdüğünü belirlemiş, mevcut inşaatın, 31 Aralık 2017'den sonra, imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığını tespit etmişti. Bu yılın mart ayında uydu görüntüsü üzerinden yapılan tespit çalışmalarında da herhangi bir inşaata rastlanmadığı, inşaatın yapımının bu tarihten sonra başladığı belirlenmişti.



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU



Bakanlık, İzmir Karaburun birinci derece doğal sit alanındaki kaçak yapının Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etmiş, ilgili kurumlara bilgi veren Bakanlık, kaçak yapının yıkılması için harekete geçmiş ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.