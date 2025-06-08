Karaca Mağarası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

İstanbul'dan gelen Rıdvan Polat, Gümüşhane'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini görmek istediklerini söyledi.



Gümüşhane'de gezilecek yerler arasında bulunan Karaca Mağarası'nı ziyaret ettiklerini ifade eden Polat, "Karaca Mağarası'na ilk defa geldik. Burada atmosfer çok güzel. Kesinlikle herkese tavsiye ederim" diye konuştu.



Gülten Polat da Karaca Mağarası'nın kendilerini büyüleyici bir atmosferle karşıladığını belirterek, "Muhteşem bir yer. Dışarıdaki hava sıcak ama burası çok serin. Kış mevsiminde burası nasıl oluyor diye merak ettim. Herkese tavsiye ederim. Geldiğim için çok mutlu oldum" dedi.

