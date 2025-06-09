Karaciğer nakli bekleyen Zeynep ve ailesi, bayramı buruk geçiriyor: ''Kızımı kaybetmek istemiyorum''

Ağrı'da yaşayan 3 çocuk sahibi Taşdemir ailesinin en büyük çocukları Zeynep, 2008 yılında 'Glikojen Depo tip 3' hastalığıyla dünyaya geldi. Kızlarının hastalığına tedavi arayan aile, Ağrı'dan Kayseri'ye göç ederek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Geçen süreçte 17 yıldır tedavisi devam eden Zeynep, hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi gelişemedi. Karaciğer nakli olması gereken Zeynep'e, 17 yıldır uygun donör bulunamadı.

''O KADAR SÜREM YOK''

Hastalığından kaynaklı 24 kilo, 124 santimetre boyunda olan Zeynep Taşdemir, "Doğduğumdan beri rahatsızım. Karaciğer bekliyorum. Karaciğerimde çok sayıda kist olduğu için nakil gerektiğini söylediler. Çevremizdeki herkese ve akrabalarımıza söyledik. Millet korktu, vermek istemedi. Babamınki olmadı. Annemde de şeker ve tansiyon var. Onunki hiç olmuyor. Kardeşlerime baktılar. Onlar da küçük olduğu için yasaklanmış. 'Küçük oldukları için 17 sene daha beklemeniz gerekiyor' dediler. Benim de o kadar sürem yok. 1 sene içinde nakil olmam gerekiyor. Ölüme kadar yol açacağını söylediler. Karaciğerim anormal şekilde büyüyor ve şeker depoluyor" diye konuştu.

''BENİ DIŞLADILAR''



Hastalığı nedeniyle çevresindeki insanların kendisiyle dalga geçtiğini aktaran Zeynep Taşdemir, "Çevremdekiler dalga geçip kırıcı laflar kullandı. Hastalığım nedeniyle gelişemedim. Kısa ve zayıf kaldım. Karnım olduğu için arkadaşlarım beni aralarına almadılar, dışladılar. Eğer onlar gibi uzun olsaydım ve hastalığım olmasaydı ben de onların aralarına girip oynayabilirdim. Derslerimde başarılıydım ama sürekli alay ediliyordum. Şu an katiplik sınavı için hazırlanıyorum. Benim gibi kısa olan insanlar üzülmesinler. Hasta olmak onların suçu değil. Böyle hastalığı olan insanlara karaciğerlerini, böbreklerini vermeye korkmasınlar. Organ nakli yapılmasını teşvik ediyorum. Bir zararının olmadığını söylemek istiyorum. Bazı insanlar korkuyor" dedi.

