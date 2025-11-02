Karadağ Türklere vizesiz seyahatleri iptal etti: Turlar bir bir iptal ediliyor

Vizesiz seyahat denince akla ilk gelen ülkelerden Karadağ'da durum tersine döndü.



Kasım ayı itibarıyla Karadağ'a vizesiz seyahat dönemi bitti.



Artık Karadağ'a gitmek için konsolosluktan randevu alınarak vize başvuru yapılacak.



Turizm acentalarında da bazı turlar iptal edilirken bazılarında da değişikliğe gidildi.



VİZESİZ BALKAN TURLARI BUNDAN SONRA NASIL DÜZENLENECEK?



Bir tur şirketinin genel müdürü Orhan İşcil, yakın dönemde Karadağ'a seyahati olan yolcuların havayolu şirketleri tarafından haklarının iade olacağını veya tarih değiştirmede haklarının olduğunu bildirdi.



İşçil, şu an sahil yoluna inen bölümün kullanılmayacağını ve bundan dolayı da Karadağ kısmına girilemeyeceğinden Saraybosna, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk sahil hattının artık kullanılmayacağını dile getirdi.



KARADAĞ'DA NE OLMUŞTU?



Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı.



Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.



Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.



SUÇSUZ OLDUKLARI BELİRLENDİ



“Bıçaklama olayına karıştıkları” iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşı, suçsuz olduklarının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.



Podgoritsa Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Y.G. ve N.D. isimli Türk vatandaşlarının “öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındıkları ancak yapılan incelemeler sonucu olayla ilgileri bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.



Mahkeme, güvenlik kamerası görüntülerinin sanıkların olayın yaşandığı sırada başka yerlerde olduklarını doğruladığını açıkladı.



Açıklamada, “Sanıkların savunmalarının doğru olduğu, olay sırasında konutlarında bulundukları ve haklarında makul şüphe kalmadığı belirlenmiştir” ifadeleri yer aldı.



Bu nedenle tutuklama kararının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, kararın suçun niteliğinde değişiklik nedeniyle değil, “öldürmeye teşebbüs” suçuna dair makul şüphe bulunmadığının anlaşılması üzerine alındığı vurgulandı.

