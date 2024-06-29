Karadağ'a Atatürk silueti yansıdı, yüzlerce kişi akın etti

Damal ormanlığında gerçekleştirilen şenliklerde halk oyunları gösterisi, yerel sanatçılar ve ozanlar, Kafkas Grubu Halk oyunları gösterileri yapıldı.

Şenliklere CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Damal Kaymakam Vekili Emrah Akduman, ilçe kaymakamları, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda davetli katıldı.



Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt, amaçlarının her yıl yapılan şenliklerle Atatürk siluetini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak olduğunu söyledi. Çamlıyurt, “Biz küçük bir ilçeyiz bunun bizlere verdiği avantajlar ve dezavantajlar var. Doğanın bize bahşettiği Atatürk siluetini dünyaya duyurabilmek, globalde daha ileri tutabilmek için bu tür festivallere ihtiyacımız var” dedi.

