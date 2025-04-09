Karadağ'da ev planı cinayete takıldı: 30 yılda biriktirdikleri 13 milyon TL yok oldu

İzmir'de ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı.



30 yıl boyunca medikal sektöründe çalışıp emekli olan İskender ve Dürdane Gürkan çifti, oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı.



Birkaç kez tatile gittikleri ülkeden ev almak isteyen çift, sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Ş.'ye ulaştı. Karadağ'da muhasebe ve emlak işleriyle uğraşan Çınar Ş. ile görüşen çift, ev alım sürecinde yardımcı olması için yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı.



İddiaya göre, Gürkan çifti, ev alması için 25 bin eurosunu elden, 300 bin eurosunu ise banka aracılığıyla olmak üzere toplam 325 bin euroyu Çınar Ş.'ye gönderdi.



Çift, daha sonra Karadağ'a giderek beğendikleri evi almak için girişimde bulundu. Ancak Çınar Ş., çeşitli gerekçeler öne sürerek satın alma işlemini gerçekleştirmedi. Satış gerçekleşmeyince çift hem Türkiye'de hem de Karadağ'da savcılıklara başvurarak kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle Çınar Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.



CİNAYET HABERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI



Çınar Ş.'nin avukatı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan savunmada, Çınar Ş.'nin çiftten parayı aldığını kabul ettiği ancak sonrasında Gürkan ailesiyle ilgili bir cinayet olayını haberlerde okuduğu, bu nedenle paranın suça karışmış olabileceğinden şüphelendiği ifade edildi.



Avukat, Çınar Ş.'nin bu durumu Türkiye'deki yetkililere bildirdiğini ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iki kez başvuru yaptığını belirtti.

