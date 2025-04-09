Karadağ'da ev planı cinayete takıldı: 30 yılda biriktirdikleri 13 milyon TL yok oldu
Karadağ'a yerleşmek isteyen İzmirli çift, dolandırıcıların kurbanı oldu. Sosyal medyadan adını duydukları danışmanla anlaşan çift, 325 bin euro (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) ödeme yaptı ancak ev alamadılar. Dolandırıcı, aile hakkında cinayet haberi okuyunca işin rengi değişti.
İzmir'de ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı.
30 yıl boyunca medikal sektöründe çalışıp emekli olan İskender ve Dürdane Gürkan çifti, oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı.
Birkaç kez tatile gittikleri ülkeden ev almak isteyen çift, sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Ş.'ye ulaştı. Karadağ'da muhasebe ve emlak işleriyle uğraşan Çınar Ş. ile görüşen çift, ev alım sürecinde yardımcı olması için yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı.
İddiaya göre, Gürkan çifti, ev alması için 25 bin eurosunu elden, 300 bin eurosunu ise banka aracılığıyla olmak üzere toplam 325 bin euroyu Çınar Ş.'ye gönderdi.
Çift, daha sonra Karadağ'a giderek beğendikleri evi almak için girişimde bulundu. Ancak Çınar Ş., çeşitli gerekçeler öne sürerek satın alma işlemini gerçekleştirmedi. Satış gerçekleşmeyince çift hem Türkiye'de hem de Karadağ'da savcılıklara başvurarak kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle Çınar Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.
CİNAYET HABERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Çınar Ş.'nin avukatı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan savunmada, Çınar Ş.'nin çiftten parayı aldığını kabul ettiği ancak sonrasında Gürkan ailesiyle ilgili bir cinayet olayını haberlerde okuduğu, bu nedenle paranın suça karışmış olabileceğinden şüphelendiği ifade edildi.
Avukat, Çınar Ş.'nin bu durumu Türkiye'deki yetkililere bildirdiğini ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iki kez başvuru yaptığını belirtti.
SÜREKLİ OYALAMIŞ
Yaşadıklarını anlatan İskender Gürkan, "Yüzde 3 komisyon karşılığında sadece ev almak üzere, orada 3 şubesi olan danışman bir emlakçıya para verdik. Parayı yatırırken dekonta 'Karadağ'da ev almak üzere verilen paradır' diye yazdık. 'Her bulduğumuz ev için 'Bu iyi değil' diyerek oyaladı." dedi.
Sonrasında bir evi beğendiklerini ancak dolandırıcının "Bu ülkenin yasalarına göre noterden ön satış sözleşmesini yapın, 15 gün müsaade alın" dediğini aktaran Gürkan, "Dediğini yaptık ancak 15 gün sonra ne parayı getirdi ne de evi alabildik." diye konuştu.
Kendilerinin sürekli oyalandığını ifade eden Gürkan çifti, "Gazetede ailemizle ilgili okuduğu bir haber üzerine paramızı vermediğini söyledi. Başımıza talihsiz bir olay gelmişti. Kardeşim Haşmet Gürkan (54), oğlu Devrim Gürkan (31) tarafından öldürülmüştü. Oğlu Devrim Gürkan'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi." diye konuşup olayda mağdur olduklarını kaydetti.
Dolandırıcının amacının ceza davası açılmamasını sağlamak olduğunu da sözlerine ekleyen Gürkan, "Bizim gibi Karadağ'da mağdur olan 50'den fazla insan var olduğunu duyduk. Türk adaletine güveniyorum." dedi.
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