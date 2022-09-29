Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Sırp suç örgütü Kavac’ın uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirtilen Milan Vujotic (40), İstanbul’da kaldığı lüks villada yakalanarak gözaltına alındı.Vujotic çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve "Kavac" isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.



"Amico" kod adını kullanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

