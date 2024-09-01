Karadeniz Ereğli'de odun yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereği ilçesinde kontrolden çıkan odun yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Karadeniz Ereğli'de odun yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Karadeniz Ereğli ilçesi ile Alaplı yolu arasında, liman girişindeki kavşakta C.K. idaresindeki tahta yüklü kamyon devrildi.

Olay, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler tarafından fark edilerek 112 Acil ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil ekipleri, yaralı sürücü C.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü C.K., Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle uzun bir süre trafiğe kapalı kalan yol, kamyonun dorsedeki odunların yoldan temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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