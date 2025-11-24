Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulundu.

MGM'den yapılan açıklamaya göre etkisini sabah saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildiren MGM, su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum uyarısı da yaptı.