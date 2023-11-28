Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı

Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı.

Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı
Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı

Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı

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'de dün yaşanan fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na taşıdığı kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.

Dalgaların etkisini azaltmasının ardından güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametini yeniden trafiğe açtı.

Öte yandan il genelinde dev dalgalar sebebiyle çok sayıda balıkçı barınağında hasar oluştu.

Taşlıdere Balıkçı Barınağı'ndaki 4 kayık battı, çok sayıda kayık hasar gördü.

Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı - 1 Gündoğdu Mahallesi'ndeki Doğu Parkı ve futbol sahası sular altında kaldı.

Kayıklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan balıkçı Muhsin Parlak ve Süleyman Nalkıran, tedavi altına alındı.

Kayığı batan Selim Yıldırım, sırasında kayıklarını kurtarmaya fırsat bulamadıklarını söyledi.

Gelen büyük dalganın kayıkhaneyi parçaladığını belirten Yıldırım, "İpi kopan 4 tekne battı, parçalandı. Kayıklarını kurtarmaya çalışan iki arkadaşımız yaralandı. Böyle bir dalga görmedim. Allah beterinden korudu." dedi.

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