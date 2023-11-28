Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı

Kayıklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan balıkçı Muhsin Parlak ve Süleyman Nalkıran, tedavi altına alındı.



Kayığı batan Selim Yıldırım, fırtına sırasında kayıklarını kurtarmaya fırsat bulamadıklarını söyledi.



Gelen büyük dalganın kayıkhaneyi parçaladığını belirten Yıldırım, "İpi kopan 4 tekne battı, parçalandı. Kayıklarını kurtarmaya çalışan iki arkadaşımız yaralandı. Böyle bir dalga görmedim. Allah beterinden korudu." dedi.



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