Karadeniz Sahil Yolu'nda fırtına hasarının boyutu ortaya çıktı

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye Karayolları ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Ekipler, bölgede uyarıcı levhalar koyarak güvenlik önlemi aldı.



Tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı Sahil Yolu'nda etkili fırtına kaynaklı hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı.



Dalgaların kara yolunun önemli bir kesimine zarar verdiği görüldü. Önlem alınan yolda onarım çalışmalarına, kısa sürede başlanacağı bildirildi.