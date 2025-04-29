Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza: Bir ölü
Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin deniz kenarına uçtuğu kazada bir kişi öldü.
Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin istikametinden Rize istikametine seyreden Nurullah Ç. kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki kaldırımı aşıp deniz kenarına uçtu.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ceyhun G. (22), Yiğitcan A. (19) ve Onur Kuvvet (23) yaralandı.
İhbarla bölgeye gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kuvvet, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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