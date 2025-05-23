Karadeniz turizminde 'rafting' atağı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde Yeniköy ve Taflancık dereleri üzerinde oluşturulan toplam 10 kilometrelik rafting parkuru törenle açıldı.

Karadeniz turizminde 'rafting' atağı

Hayrat ilçesinde Yeniköy ve Taflancık dereleri üzerinde toplam 10 kilometre uzunluğunda 4 parkurdan oluşan alanı için açılış töreni düzenlendi.

Karadeniz turizminde 'rafting' atağı - 1

Parkurun 2 buçuk kilometrelik bölümü aktif olarak kullanıma açılırken, üniversite öğrencileri parkur üzerinde yaparak doğanın tadını çıkardı.

Karadeniz turizminde 'rafting' atağı - 2

yapmak için Rize'de bulunan Ayder Yaylası’nı tercih eden turistler adına alternatif bir destinasyon merkezi oluşturulurken, sabah 09.00’dan akşam 18.00'e kadar açık olacak rafting alanı doğayla iç içe, güvenli ve eğlenceli bir spor deneyimi sunmayı hedefliyor. Rafting alanının, yaz sezonu boyunca yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

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