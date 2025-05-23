Karadeniz turizminde 'rafting' atağı

Rafting yapmak için Rize'de bulunan Ayder Yaylası’nı tercih eden turistler adına alternatif bir destinasyon merkezi oluşturulurken, sabah 09.00’dan akşam 18.00'e kadar açık olacak rafting alanı doğayla iç içe, güvenli ve eğlenceli bir spor deneyimi sunmayı hedefliyor. Rafting alanının, yaz sezonu boyunca yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.