Karadeniz turizminde 'rafting' atağı
Trabzon'un Hayrat ilçesinde Yeniköy ve Taflancık dereleri üzerinde oluşturulan toplam 10 kilometrelik rafting parkuru törenle açıldı.
Hayrat ilçesinde Yeniköy ve Taflancık dereleri üzerinde toplam 10 kilometre uzunluğunda 4 parkurdan oluşan rafting alanı için açılış töreni düzenlendi.
Parkurun 2 buçuk kilometrelik bölümü aktif olarak kullanıma açılırken, üniversite öğrencileri parkur üzerinde rafting yaparak doğanın tadını çıkardı.
Rafting yapmak için Rize'de bulunan Ayder Yaylası’nı tercih eden turistler adına alternatif bir destinasyon merkezi oluşturulurken, sabah 09.00’dan akşam 18.00'e kadar açık olacak rafting alanı doğayla iç içe, güvenli ve eğlenceli bir spor deneyimi sunmayı hedefliyor. Rafting alanının, yaz sezonu boyunca yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.
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