Karadeniz'de 1 Eylül'e geri sayım başladı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yoroz limanında teknelerin bakımı sürerken balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını ancak şu ana kadar balığın bol olacağı yönünde bir işaret göremediklerini belirtti.

Tekne sahiplerinden Emrehan Köroğlu, ağ işlerini tamamladıklarını ve şu anda boya çalışmalarına odaklandıklarını belirterek, "Şu an ağ işlerimizi bitirdik boya işlemlerine geçtik. Boya işlemlerimiz yaklaşık bir ay sürer. Sezon başlangıcına kadar diğer tüm hazırlıkları da tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Yeni sezonla ilgili beklentilerini paylaşan Köroğlu, "Palamut bir sezon bol olursa, ertesi sezon o kadar verimli olmuyor. Şu an için bizim tabirimizle ortada bir işaret yok. Zonguldak taraflarından çok az da olsa haber geldi ama net bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.