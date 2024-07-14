Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Giresun'da hissedildi

Karadeniz'de saat 12.23'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Giresun açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtildi.

Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Giresun'da hissedildi

'de saat 12.23'te 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 12.23'te Karadeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtildi.

Giresun Üniversitesi Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cin, hasara yol açacak bir deprem olmadığını belirterek, "Rasathane verilerine göre Giresun açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Giresun sahil kesimlerinde hissedildi. Ancak bu Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız bir sarsıntıydı. Asıl yıkıcı özelliği bulunan Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ilçelerinin de risk altında olduğu Kuzey Anadolu fay hattıdır. Ancak bugünkü sarsıntı Karadeniz'de zaman zaman meydana gelen kırılmalardır. Bu tamamen Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız kırılmalardır. Korkulacak, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

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