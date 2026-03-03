Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
03.03.2026 15:33
Son Güncelleme: 03.03.2026 15:36
Anadolu Ajansı
Deprem en yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
AA
Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.09'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.