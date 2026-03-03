Karadeniz'de art arda iki deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem saat 15.09'da meydana geldi.

Rusya'nın Soçi şehri açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı.

Türkiye'den en yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İKİNCİ DEPREM DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Saat 16.05'te bir deprem daha meydana geldi.

Yine Soçi açıklarında yaşanan bu depremin büyüklüğü de 4,3 olarak açıklandı.

İkinci depremin 4,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.