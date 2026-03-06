Karadeniz'de aynı noktada üçüncü deprem
06.03.2026 08:01
Soçi şehri açıklarında salı günü de iki deprem olmuştu.
Karadeniz'de Rusya'nın Soçi şehri açıklarında deprem meydana geldi. Aynı bölgede salı günü iki deprem daha gerçekleşmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 07.29'da meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Sarsıntı 9,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SALI GÜNÜ DE SALLANMIŞTI
Soçi şehri açıklarında salı günü de iki deprem meydana gelmişti. Art arda meydana gelen iki depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklanmıştı.
Türkiye'den en yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta yaşanan depremler herhangi bir olumsuzluğa neden olmamıştı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Karadeniz
|06 Mart 2026 07:29
|43.4761
|39.4553
|9.22
|4.00
|Torbalı (İzmir)
|06 Mart 2026 06:59
|38.1372
|27.4303
|6.87
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Mart 2026 06:48
|39.2244
|28.0544
|7.68
|0.90
|Yalvaç (Isparta)
|06 Mart 2026 06:30
|38.2958
|31.0894
|8.91
|1.00
|Akdeniz - [48.99 km] Ortaca (Muğla)
|06 Mart 2026 06:17
|36.3050
|28.5000
|7.05
|1.10
|Akdeniz - [64.59 km] Kumluca (Antalya)
|06 Mart 2026 05:51
|35.9528
|30.9783
|26.76
|1.40
|Battalgazi (Malatya)
|06 Mart 2026 05:45
|38.2453
|38.4883
|13.34
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Mart 2026 05:38
|39.1836
|28.2858
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Mart 2026 05:11
|39.2292
|28.1619
|7.33
|1.40
|Sincik (Adıyaman)
|06 Mart 2026 05:00
|38.0864
|38.4922
|8.86
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Mart 2026 04:42
|39.1914
|28.2472
|6.56
|1.30
|Ula (Muğla)
|06 Mart 2026 04:32
|37.0828
|28.3506
|6.98
|1.80
|Tuzla Gölü - [04.15 km] Sarıoğlan (Kayseri)
|06 Mart 2026 04:03
|39.0061
|35.8253
|9.22
|0.80
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06 Mart 2026 04:01
|37.6928
|37.0053
|7.03
|1.20
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.18 km] Eceabat (Çanakkale)
|06 Mart 2026 03:47
|40.4178
|26.3228
|6.93
|1.10
|Dursunbey (Balıkesir)
|06 Mart 2026 03:38
|39.4017
|28.8000
|5.36
|0.70
|Çerkeş (Çankırı)
|06 Mart 2026 03:37
|40.7069
|32.9811
|10.24
|1.10
|Akdeniz - [30.24 km] Marmaris (Muğla)
|06 Mart 2026 03:37
|36.4558
|28.3669
|51.21
|1.60
|Çerkeş (Çankırı)
|06 Mart 2026 03:32
|40.7242
|32.9811
|8.91
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Mart 2026 03:20
|39.2275
|28.1692
|7.70
|1.50