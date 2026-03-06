Karadeniz'de aynı noktada üçüncü deprem

Karadeniz'de deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 07.29'da meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Sarsıntı 9,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SALI GÜNÜ DE SALLANMIŞTI

Soçi şehri açıklarında salı günü de iki deprem meydana gelmişti. Art arda meydana gelen iki depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'den en yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta yaşanan depremler herhangi bir olumsuzluğa neden olmamıştı.