Karadeniz’de bir gemiyle irtibat kesildi (12 Türk personeli bulunuyor)

"GÖRSEL TEMAS SAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"



Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden irtibatın kesildiği gemiye ilişkin yapılan açıklamada, “Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır.” denildi.



Açıklamada hava müsaitliğine göre hava ve deniz araçlarıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edileceği ifade edildi.