Karadeniz'de bir Rus tankerine daha saldırı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleriyle Sinop'a doğru seyir etmektedir.”

GEÇEN HAFTA DA RUS GEMİLERİNE SALDIRI OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Karadeniz'de iki Rus petrol tankeri Ukrayna tarafından vurulmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, “VIRAT” isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

"KAIROS" isimli tanker gemi de; Rusya’nın Novoroski Limanı’na doğru giderken, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında seyrettiği sırada gemide patlama meydana gelmiş ardından yangın çıkmıştı. Yanan gemideki 25 kişi için kurtarma çalışması başlatılmış, mürettebat, teknelere alınarak tahliye edilmişti. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Gemideki 25 personel tahliye edilmiş olup, personellerin sağlık durumları iyidir." denilmişti.