Karadeniz'e düştü, Karasu'ya kadar sürüklendi: Sahilde görenler şoka girdi

Karasu İlçesi Camitepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sahilde gezintiye çıkanlar, kıyıda bir cisim olduğunu fark etti.



İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İlk incelemede; cismin Rus Hava Savunma Sistemi'ne ait uçaksavar füzesi roket taşıma motoru olduğu tespit edildi.