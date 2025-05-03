Karadeniz'e düştü, Karasu'ya kadar sürüklendi: Sahilde görenler şoka girdi

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde Rus Hava Savunma Sistemi'ne ait uçaksavar füzesi roket taşıma motoru bulundu.

Karadeniz'e düştü, Karasu'ya kadar sürüklendi: Sahilde görenler şoka girdi

Karasu İlçesi Camitepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sahilde gezintiye çıkanlar, kıyıda bir cisim olduğunu fark etti.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İlk incelemede; cismin Rus Hava Savunma Sistemi'ne ait uçaksavar füzesi roket taşıma motoru olduğu tespit edildi.

Karadeniz'e düştü, Karasu'ya kadar sürüklendi: Sahilde görenler şoka girdi - 1

Roket taşıma motorunun havadaki işlemi bittikten sonra Karadeniz üzerine düştüğü, buradan dalgalarla Karasu kıyılarına kadar sürüklendiği belirlendi.

Motor, Sualtı Savunma (SAS) ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü.

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