Karadeniz'de fırtına: Gemiler Sinop Limanı'na demirledi

Bölgede saatteki hızı 35 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ve uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.



Söz konusu gemilerin hava şartlarının düzelmesiyle seferlerine devam edeceği belirtildi.



Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada da bölgedeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği vurgulanarak, vatandaşlardan sel, zirai don ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olması istendi.