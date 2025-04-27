Karadeniz'de fırtına, Marmara'da şiddetli poyraz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için son hava tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmede, 28 Nisan Pazartesi ve 29 Nisan Salı günü rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinden itibaren ise etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği kaydedildi. Fırtınanın 29 Nisan Salı günü sona ermesi bekleniyor.

MARMARA'DA ŞİDDETLİ POYRAZ



Öte yandan Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını aksattı, sahil kesimlerinde dalga boyu zaman zaman 3 metreyi geçti.



Tekirdağ başta olmak üzere Marmara kıyılarında sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz fırtınası, balıkçı teknelerinin limanlardan çıkmasına engel oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yük gemileri ise açıkta demir atarak beklemeye geçti. Sahil şeridinde dev dalgalar oluşurken, vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle sahil bantlarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.



Yetkililer, poyrazın zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan hızla estiğini, deniz ulaşımı ve küçük tekne sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Meteoroloji, poyrazın akşam saatlerine kadar süreceğini, zaman zaman kısa süreli fırtınaya dönüşebileceğini açıkladı. Balıkçılar ve sahil kesimindeki vatandaşlar, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıldı.

